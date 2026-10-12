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Общество

Псковские дружинники собрали для бойцов СВО девять поддонов брикетов

12 октября 2026 года, 09:30

Добровольцы из отрядов Пскова и Псковского района подготовили для военнослужащих девять поддонов топливных брикетов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Псковские дружинники собрали для бойцов СВО девять поддонов брикетов

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, дружинники целый день собирали и грузили брикеты, чтобы поддержать бойцов на передовой. КамАЗ с грузом уже отправился в зону СВО.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, в том числе женщин, за отзывчивость и готовность объединяться ради общего дела. Отдельную благодарность он выразил предпринимателям, предоставившим топливо для бойцов.

Псковские дружинники собрали для бойцов СВО девять поддонов брикетов

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Отдельно губернатор подчеркнул, для военнослужащих подобная помощь важна не только с бытовой точки зрения, но и как частичка заботы из дома.

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