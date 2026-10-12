Псковские дружинники собрали для бойцов СВО девять поддонов брикетов

Добровольцы из отрядов Пскова и Псковского района подготовили для военнослужащих девять поддонов топливных брикетов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, дружинники целый день собирали и грузили брикеты, чтобы поддержать бойцов на передовой. КамАЗ с грузом уже отправился в зону СВО.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, в том числе женщин, за отзывчивость и готовность объединяться ради общего дела. Отдельную благодарность он выразил предпринимателям, предоставившим топливо для бойцов.