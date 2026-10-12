Двое взрослых и собака погибли в результате ДТП в Невельском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Lixiang произошло 15-ти километрах от Невеля в сторону Усвят. Согласно предварительным данным, при обгоне грузового транспортного средства водитель Chevrolet выехал на встречную полосу движения.

В результате ДТП в Chevrolet погибли водитель-женщина и мужчина, сидевший на пассажирском сидении, а также собака. Lixiang от удара загорелся. В нем находились двое взрослых и подросток. Всех троих в тяжелом состоянии доставили в больницы.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.