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Происшествия / ДТП

Двое взрослых и собака погибли в результате ДТП в Невельском районе

12 октября 2026 года, 09:15

Двое взрослых и собака погибли в результате ДТП в Невельском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Двое взрослых и собака погибли в результате ДТП в Невельском районе

Фото: группа «Псковская сводка» в «ВКонтакте»

Лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Lixiang произошло 15-ти километрах от Невеля в сторону Усвят. Согласно предварительным данным, при обгоне грузового транспортного средства водитель Chevrolet выехал на встречную полосу движения.

В результате ДТП в Chevrolet погибли водитель-женщина и мужчина, сидевший на пассажирском сидении, а также собака. Lixiang от удара загорелся. В нем находились двое взрослых и подросток. Всех троих в тяжелом состоянии доставили в больницы.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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