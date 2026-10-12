Мужчину госпитализировали после падения с пятого этажа в Острове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчину госпитализировали после падения с пятого этажа в Острове. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на улице 1 Мая. По имеющейся информации, в ходе ремонта козырька балкона 49-летний мужчина упал с пятого этажа. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу Пскова.
На месте происшествия работали полицейские и бригада медицина катастроф.
Выясняются подробности произошедшего.