Псковские приставы взыскали с арендатора деньги за испорченное имущество

Арендатор из Пскова заплатил штраф за испорченное имущество. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

История началась обыденно: женщина сдала квартиру, но в какой-то момент жилец перестал вносить плату. Затем он и вовсе исчез, не подписав акт возврата ключей и оставив после себя неприятный сюрприз — сломанную стиральную машину и сильно загрязнённую мягкую мебель. На досудебные претензии мужчина не отвечал и трубку не брал, полагая, что игнорирование проблемы заставит её исчезнуть.

Хозяйка квартиры играть в прятки не стала и обратилась в суд. Оценив представленные доказательства, суд постановил взыскать с беглеца долг по аренде и коммунальным платежам, а также полную компенсацию за испорченное имущество.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов № 1 по Пскову. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили: если он не выплатит сумму в срок для добровольного исполнения, к нему применят принудительные меры. Чтобы обеспечить исполнение решения суда, пристав арестовал банковские счета гражданина и ограничил его право выезда за пределы России. Однако в установленный срок пскович решение суда не исполнил — тогда сотрудник ведомства применил к нему штрафную санкцию в виде исполнительского сбора.

Благодаря принятым мерам вся сумма компенсации была взыскана и перечислена женщине.