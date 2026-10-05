Дачница из Плюсского района вырастила кабачок весом 46 килограммов

Дачница из Ленинградской области Юлия Богданова, отдыхающая в Плюсском районе, вырастила кабачок весом 46 килограммов. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

По данным редакции, овощ-тяжеловес стал главной звездой огородного сезона этого года. Юлия Богданова и раньше славилась в Плюсском муниципальном округе небывалыми урожаями, но этот плод превзошёл все её предыдущие достижения.