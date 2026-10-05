Великолучанку осудят за нападение с ножом на сожителя

Жительница Великих Лук предстанет перед судом по делу о нападении на своего сожителя. Об этом «Псковскогй правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установило следствие, 4 августа нетрезвая женщина поссорилась с сожителем. Во время конфликта она схватила кухонный нож и нанесла мужчине три удара в грудь и один в плечо. Травмы оказались опасными для жизни и квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Обвинение предъявлено по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия). Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

На время разбирательства суд продлил обвиняемой содержание под стражей. Рассмотрение дела по существу назначено на 12 октября.