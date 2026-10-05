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Общество

Почти 12 тысяч псковичей уже вакцинировались от гриппа

5 октября 2026 года, 14:55

В Пскове растёт число жителей, сделавших прививку от гриппа: вакцинацию прошли уже 11 819 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Почти 12 тысяч псковичей уже вакцинировались от гриппа

Фото: pxhere.com

В медучреждении отметили, что каждая прививка приближает город к коллективному иммунитету и защищает не только самого человека, но и его близких — детей, пожилых родителей, коллег. Тем, кто ещё сомневается, напомнили: сейчас самое подходящее время для вакцинации, пока не начался сезонный подъём заболеваемости.

Иммунизацию проводят препаратом «Совигрипп» – медики отмечают, что он хорошо переносится, безопасен и надёжно защищает от актуальных штаммов вируса. Сама процедура занимает не более 15 минут.

Сделать прививку можно в мобильном пункте в торговом центре «Империал» на Коммунальной, 41: по будням с 10:00 до 16:00, в субботу – с 10:00 до 15:00. Также вакцинируют в трёх подразделениях поликлиники: на Кузнецкой, 19 (кабинет № 12) — по будням с 8:00 до 15:30; на Коммунальной, 23 (кабинет № 4) – с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу; на Индустриальной, 8 (кабинет № 7) – по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 8:00 до 15:00, по средам – с 8:00 до 14:00.

Для вакцинации понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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