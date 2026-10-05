Самбистки из Великих Лук завоевали две бронзы на Кубке пяти морей

Две самбистки из Великих Лук вернулись с бронзовыми наградами с всероссийских соревнований «Кубок пяти морей», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Турнир среди девушек 12–14 лет принимал Калининград. Великолучанка Марина Васильева заняла третье место в весовой категории до 37 килограммов, а Алёна Яковлева поднялась на третью ступень пьедестала в категории до 59 килограммов.

Обе спортсменки тренируются в школе самбо под руководством Антона Барканова.