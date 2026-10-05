Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Самбистки из Великих Лук завоевали две бронзы на Кубке пяти морей

5 октября 2026 года, 13:00

Две самбистки из Великих Лук вернулись с бронзовыми наградами с всероссийских соревнований «Кубок пяти морей», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Самбистки из Великих Лук завоевали две бронзы на Кубке пяти морей

Фото: Великолукская правда. Новости

Турнир среди девушек 12–14 лет принимал Калининград. Великолучанка Марина Васильева заняла третье место в весовой категории до 37 килограммов, а Алёна Яковлева поднялась на третью ступень пьедестала в категории до 59 килограммов.

Обе спортсменки тренируются в школе самбо под руководством Антона Барканова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда