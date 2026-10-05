Как проверить, за что УО и ТСЖ берут деньги: Акты выполненных работ теперь доступны онлайн

Управляющие организации и ТСЖ обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками о проделанной работе по содержанию дома – ремонте, уборке, обслуживании инженерных систем. Помимо отчётов они оформляют акты выполненных работ, и каждый собственник вправе с ними ознакомиться.

Акт выполненных работ – это документ, фиксирующий, какие именно работы провела УО или ТСЖ, в каком объёме, в какие сроки и во сколько они обошлись. Составляют их регулярно – как правило, ежемесячно или по факту завершения работ – и размещают на портале ГИС ЖКХ. По приказу Минстроя России на публикацию отводится не более семи дней с момента подписания. Впрочем, договором управления в доме может быть предусмотрена иная периодичность: это тоже стоит проверить, найдя договор по своему адресу.

Чтобы найти акты, нужно зайти на портал ГИС ЖКХ и авторизоваться в личном кабинете. На главной странице открыть раздел проверки «Информация по дому», выбрать вкладку «Информация о перечне работ (услуг)» и указать нужный период – можно оставить значение по умолчанию или задать своё. Сами акты будут во вкладке «Фиксация работ и услуг».

Если документов нет или они давно не обновлялись, это повод выяснить, почему УО или ТСЖ их не разместили. Направить обращение можно через «Госуслуги Дом», где следет попросить предоставить недостающие данные либо пояснить ситуацию.

Скачать приложение «Госуслуги Дом» можно по ссылке.