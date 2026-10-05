Четверо наставников из Псковской области вышли в финал всероссийского конкурса

Четыре представителя Псковской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодёжи.

Решающий этап состоится с 13 по 19 октября в Тульской области. На него съедутся более 500 человек из 66 регионов России и Абхазии, включая 400 финалистов. В шести номинациях определят 106 победителей.

«Для нас это 80 тысяч человек, которые осознанно подходят к наставнической деятельности как к своей миссии в работе с подрастающим поколением. Каждый финалист – это уникальный сплав знаний, умений и практических навыков. Наша задача – увидеть решения, которые можно масштабировать, и дать возможность развиваться: внедрять полезные инициативы, становиться экспертами, включаться в новые проекты Росмолодёжи и пополнять профессиональное сообщество наставников», – отметил исполняющий обязанности руководителя Роспатриотцентра Росмолодёжи Дмитрий Степыко.

Честь Псковской области в финале будут отстаивать директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова, заместитель директора по воспитательной работе филиала ПсковГУ в Великих Луках Александр Торбин, начальник Великолукского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Владимир Матрунич и инструктор отдела спецназначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области Андрей Мусатов.

Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина, а с 2025 года — в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В этом году организаторы получили рекордные 80 тысяч заявок. Победители пополнят сообщество наставников и кадровый резерв Роспатриотцентра