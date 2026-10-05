В Порховском округе при возможном поджоге сгорела хозяйственная постройка

В деревне Пападинка Порховского округа огонь уничтожил хозяйственную постройку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в ночь на понедельник, 5 октября. Постройка размером 3 на 6 метров и кровля выгорели по всей площади.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.