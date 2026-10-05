Один человек погиб и 23 пострадали на дорогах в Псковской области

С 28 сентября по 4 октября в Псковской области зафиксировано 18 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции УМВД России.

В результате аварий травмы получили 23 человека, ещё один погиб.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1210 административных правонарушений. В том числе выявлены 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, а ещё семерых задержали за повторное вождение в нетрезвом виде.