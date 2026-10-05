Псковский психолог Ольга Есева рассказала, как поддержать себя 

Самопомощь важна, но она не должна превращаться в требование справляться со всем в одиночку. Об этом рассказала медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Ольга Есева.

По ее словам, важно внимательно относиться к своим чувствам и чаще напоминать себе не только об ошибках, но и о достижениях. При этом если переживания становятся слишком тяжелыми, нужно обращаться за поддержкой.

«В случае, когда нет сил справиться самостоятельно, возникает ощущение запутанности в жизни, повышен уровень тревоги, появляются страхи, уныние, апатия, агрессивные, необъективные реакции, суицидальные мысли — необходима личная психотерапия», — подчеркнула Ольга Есева.

Она добавила, что при таких состояниях не стоит ждать, пока они пройдут сами. Можно обратиться к врачу или специалисту в области психического здоровья, чтобы вместе определить, какая помощь нужна. Если появились мысли о самоубийстве или есть непосредственная опасность для жизни, за неотложной помощью следует обращаться сразу.