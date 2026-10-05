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Общество

Губернатор Псковской области поздравил педагогов региона с Днём учителя

5 октября 2026 года, 10:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил педагогов региона с Днём учителя. Обращение он опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

Губернатор Псковской области поздравил педагогов региона с Днём учителя

Фото: Андрей Степанов

Глава региона отметил, что учительский труд отличается от многих других профессий: его результат становится заметен лишь спустя годы — в том, какими людьми вырастают дети, какой путь выбирают и как относятся к окружающим. Именно поэтому любимых наставников мы помним по имени и отчеству даже десятилетия спустя.

Сегодня в Псковской области учат и воспитывают детей более 12 тысяч педагогов и воспитателей. Каждый из них для кого-то становится тем самым учителем, которого помнят всю жизнь, подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, задача власти — помогать педагогам: строить и ремонтировать образовательные учреждения, привлекать молодых специалистов и тех, кто готов работать в сельской местности. В регионе для этого действуют программа поддержки педагогов и президентский национальный проект «Молодёжь и дети».

«Дорогие наши учителя! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за терпение, требовательность и веру в каждого ученика. Желаю здоровья, сил и почаще встречать выпускников, которые приходят сказать спасибо», — пожелал губернатор.

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