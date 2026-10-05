Директор псковского колледжа победила в «Сто к одному» с перевесом в один балл

Директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова стала участницей телевикторины «Сто к одному». Выпуск с ней показали на «России 1» в воскресенье, 4 октября. Её команда «Мастера» обошла «Наставников» с минимальным разрывом – 244:243.

Представил псковичку капитан команды Михаил Иванов из Ямало-Ненецкого автономного округа – победитель конкурса «Мастер года – 2025» и советник министра просвещения России. Он напомнил, что Александра Степанова выросла от директора небольшого железнодорожного колледжа до главы крупнейшего в регионе Псковского политехнического колледжа и останавливаться на достигнутом не планирует. Она наследница железнодорожной династии, а её принцип звучит так: «Мастер-педагог – это педагог, эталон, строгий судья и мудрый наставник одновременно».

В первом раунде игроки искали синоним к слову «мастер». «Наставники» назвали «профессионала», «умельца» и «сэнсэя», но ошиблись трижды, и ход перешёл к «Мастерам». Александра Степанова предложила «специалиста» – слово оказалось на второй строке табло. Команда заработала 75 баллов.

Во второй игре нужно было ответить, с каким неодушевлённым предметом люди чаще всего фотографируются обнимку. Представительница «Мастеров» первой назвала игрушку – и та возглавила табло. Александра Степанова предположила автомобиль, чем позабавила ведущего. «У него есть душа! Но с ним все фотографируются», — с улыбкой парировала псковичка. На табло этого слова не оказалось. Команда открыла «дерево», «памятник» и «букет цветов», но после трёх ошибок ход достался соперникам. В итоге «Мастера» набрали 229 баллов, а «Наставники» – ноль.

В третьем раунде предстояло выяснить, кем может работать человек, который говорит о себе «Я живу среди картин». Степанова назвала «режиссёра», пояснив: «Фильм — это же тоже картина». На табло такого варианта не было. Зато «Наставники» угадали «смотрителя» и получили 183 балла, резко сократив отрыв.

Исход решила «игра наоборот». Участники вспоминали пословицу или крылатое выражение со словом «учиться» или однокоренными. «Наставники» ответили «учиться, учиться и ещё раз учиться» – 60 баллов. «Мастера» – «ученье свет, а неученье тьма» – 15 баллов. Итог –244:243 в пользу команды Степановой. Минимальная победа вывела «Мастеров» в большую игру, но набрать там нужное количество баллов и забрать денежный приз команде не удалось.