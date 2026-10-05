День учителя отмечают в России 5 октября

День учителя в России отмечается сегодня, 5 октября. В 2026 году праздник приходится на понедельник.

Международный день учителя учредили в 1994 году ЮНЕСКО и подразделение образования ООН.

Дата 5 октября выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году в Париже приняли первый международный документ, определивший условия труда и правовой статус педагогов, – Рекомендацию «О положении учителей».