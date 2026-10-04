Мужчина сделал девушке предложение на фестивале «Архондарик» в Печорах

Участник группы «Гайтан» Валерий сделал предложение своей девушке Татьяне, пишет газета «Печорская правда».
Участник группы «Гайтан» Валерий сделал предложение своей девушке Татьяне, пишет газета «Печорская правда».
Валерий сделал предложение прямо во время выступления. «Гайтан» собрал множество зрителей. Под их аплодисменты Татьяна сказала заветное «да».
Напомним, фестиваль «Архондарик» проводится в Печорах впервые. В нём участвуют представители монастырей из России и Белоруссии. Помимо кулинарной программы, в рамках фестиваля работают павильоны обителей и ярмарка ремесленников и фермеров Псковской области, проходят выступления творческих коллективов, лекции о православии и работают интерактивные площадки. Завершится фестиваль сегодня, 4 октября.