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Общество

Мужчина сделал девушке предложение на фестивале «Архондарик» в Печорах

4 октября 2026 года, 16:56

Участник группы «Гайтан» Валерий сделал предложение своей девушке Татьяне, пишет газета «Печорская правда».

Мужчина сделал девушке предложение на фестивале «Архондарик» в Печорах

Фото: газета «Печорская правда»

Валерий сделал предложение прямо во время выступления. «Гайтан» собрал множество зрителей. Под их аплодисменты Татьяна сказала заветное «да».

Напомним, фестиваль «Архондарик» проводится в Печорах впервые. В нём участвуют представители монастырей из России и Белоруссии. Помимо кулинарной программы, в рамках фестиваля работают павильоны обителей и ярмарка ремесленников и фермеров Псковской области, проходят выступления творческих коллективов, лекции о православии и работают интерактивные площадки. Завершится фестиваль сегодня, 4 октября.

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