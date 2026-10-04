Мужчина сделал девушке предложение на фестивале «Архондарик» в Печорах

Валерий сделал предложение прямо во время выступления. «Гайтан» собрал множество зрителей. Под их аплодисменты Татьяна сказала заветное «да».

Напомним, фестиваль «Архондарик» проводится в Печорах впервые. В нём участвуют представители монастырей из России и Белоруссии. Помимо кулинарной программы, в рамках фестиваля работают павильоны обителей и ярмарка ремесленников и фермеров Псковской области, проходят выступления творческих коллективов, лекции о православии и работают интерактивные площадки. Завершится фестиваль сегодня, 4 октября.