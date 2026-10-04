Педагог-психолог из Псковской области представил лучшее блиц-интервью на всероссийском конкурсе

Педагог психолог Порховской специальной (коррекционной) школы интерната Василий Николаев стал призёром федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог психолог — 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве образования.

Специалист одержал победу в номинации «Лучшее блиц интервью». В рамках этого конкурсного испытания участники представляли практический опыт, демонстрировали широту кругозора и умение аргументированно излагать свою позицию перед экспертной комиссией.

В министерстве отметили, что в последние годы представители психологической службы региона регулярно получают специальные призы и побеждают в отдельных номинациях конкурса.