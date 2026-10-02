В Печорах стартовал фестиваль монастырской кухни «Архондарик»

В честь старта в Печорах прозвучал молебен. Гостей ждут три дня теплой атмосферы, традиционных угощений и знакомства с культурой монастырской трапезы.

Фестиваль будет работать со 2 по 4 октября. В первые два дня – с 11:00 до 19:00, а в воскресенье, 4 октября, – с 11:00 до 18:00. Площадка расположилась на площади Победы.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской Православной Церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

Организаторы приглашают приходить всей семьей.