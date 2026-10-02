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Экономика / Туризм

Любовь Совершаева: Турпоток в Псковской области вырос на 48%

2 октября 2026 года, 10:54

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева назвала Псковскую область одним из достойных участников туристического развития Северо-Запада. Об этом она заявила в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов». Как пишет Псковское агентство информации, Любовь Совершаева возглавляет рабочую группу и курирует проект «Серебряное ожерелье России».

Любовь Совершаева: Турпоток в Псковской области вырос на 48%

Фото: ПАИ

По ее словам, проект решает сразу несколько задач: создает комфортную инфраструктуру и благоустройство для местных жителей, помогает грамотно распределять турпотоки и формирует представление о Северо-Западе как о едином макрорегионе. Любовь Совершаева напомнила, что в 2012 году президент Владимир Путин поручил создать межрегиональный историко-культурный туристический проект, и сегодня «Серебряное ожерелье» объединяет все 11 субъектов округа.

Отдельно она остановилась на том, что путешествовать по России должно быть удобно. Этому способствует обустройство региональных и федеральных дорог. Созданные мастер-планы показали, где могут возникнуть новые точки притяжения туристов, – это важно для принятия управленческих решений, например, где построить гостиницу или оборудовать парковку. Платформа «Серебряного ожерелья» также дает специалистам возможность обмениваться опытом и решать сложные вопросы сообща.

По словам Любови Совершаевой, туризм способен серьезно пополнять бюджет. За пять лет, с 2021 года, поток туристов в Псковской области вырос на 48%.

«Мы находимся в прекрасном месте на этом форуме: рядом кремль, крепость, идёт реставрация собора. Как только все леса будут сняты, вы представляете, какая будет красота и как увеличится поток туристов? Все захотят увидеть эту реставрированную историю», – подчеркнула заместитель полпреда президента РФ в СЗФО.

Любовь Совершаева в том числе добавила, что многое сделано и для Печор: благоустроены Псково-Печерский монастырь, центр города и окрестности.

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