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Общество

Любовь Совершаева: Псков совершил маленькое чудо, проведя туристический форум

2 октября 2026 года, 10:09

Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева дала высокую оценку форуму «Сила бренда – экономическое будущее регионов», который прошел в Пскове. Об этом сообщает ПАИ.

Любовь Совершаева: Псков совершил маленькое чудо, проведя туристический форум

Фото: ПАИ

Любовь Совершаева курирует межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России» и возглавляет профильную рабочую группу.

В эфире выездной студии «Первого Псковского» она отметила, что тема форума выбрана очень точно: мероприятие не повторяет другие крупные события года – Балтийский туристический форум и декабрьский «Тревелхаб» в Санкт-Петербурге.

«Удачно выбраны время и тематика», – подчеркнула Любовь Совершаева. Во время презентации бренда «Серебряное ожерелье» она обменялась мнениями с коллегами по рабочей группе. По их наблюдениям, интерес к проекту оказался очень высоким.

«Мне кажется, что Псков сегодня совершил такое маленькое чудо, когда провёл этот форум. Мероприятие прошло очень удачно», – добавила она. Отдельно заместитель полпреда президента России в СЗФО выделила пленарную дискуссию.

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