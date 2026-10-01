Псковичей зовут на конкурс «Дед Мороз Фест – 2026»

В Псковской области объявили о старте открытого регионального конкурса новогоднего творчества «Дед Мороз Фест – 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Городского культурного центра Пскова. Организаторы ставят перед собой несколько задач: подарить людям праздничное настроение, поддержать творческие инициативы и по-новому взглянуть на привычные образы зимних волшебников.

Участвовать могут команды со всей области. Для этого до 3 декабря 2026 года нужно подать заявку и подготовить юмористический скетч на тему наступающего года.

Отборочный этап продлится с 1 октября по 3 декабря. Финал запланирован на 12 и 13 декабря – он пройдет в Городском культурном центре Пскова на площади Победы, 1.

Призовой фонд регионального конкурса – 150 тысяч рублей. Победители получат дипломы, подарки и звание лучших зимних волшебников Псковской области.

Ознакомиться с подробностями можно в социальных сетях организаторов.