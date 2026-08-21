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Общество / Здоровье

В Псковской области неинвазивный пренатальный тест для беременных с 2026 года стал доступен по ОМС

21 августа 2026 года, 15:54

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), позволяющий с высокой достоверностью исключить хромосомные аномалии у плода по крови матери, с января 2026 года проводится в Псковской области бесплатно по полису ОМС для пациенток из группы риска. Об этом в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщила врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова.

В Псковской области неинвазивный пренатальный тест для беременных с 2026 года стал доступен по ОМС

Фото: ПАИ

По ее словам, ранее это исследование было доступно только на платной основе. Теперь забор крови проводится в женской консультации, а сама лабораторная диагностика осуществляется в Санкт-Петербурге. НИПТ назначается не по возрасту, а по результатам первого пренатального скрининга: если он показывает повышенный риск хромосомной патологии, то следующим этапом предлагается бесплатный НИПТ.

«Это генетическое исследование внеклеточной ДНК плода, а забор материала – это кровь мамы. Мы по крови мамы уже даем генетическую характеристику будущего ребенка. Это достоверное исследование, которое позволяет с очень большой долей достоверности исключить хромосомные аномалии», – пояснила Ирина Цуканова.

Тест проводится в первом триместре беременности. 

Врач подчеркнула, что методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ четко определяют категории пациенток, которым это исследование положено по ОМС. «Мы сначала делаем простой тест, который делаем уже 15 лет. Если по его результатам пациентка попадает в группу риска, то следующим этапом проводится НИПТ, который позволяет поставить точку в этом вопросе», – добавила она.

Ирина Цуканова отметила, что новые диагностические возможности особенно важны для женщин старше 40 лет, которые чаще тревожатся о здоровье будущего ребенка, однако тест доступен всем, кому он показан по медкритериям. «Современные возможности диагностики минимизируют риски, потому что мы можем проверить состояние будущего ребенка задолго до его рождения», – подытожила врач.

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