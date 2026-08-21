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Общество

Вандал, разгромивший остановку в Новосокольниках, заплатил 205 тысяч рублей

21 августа 2026 года, 11:33

Судебные приставы взыскали 205 тысяч рублей с одного из молодых людей, которые в прошлом году устроили погром на остановочном павильоне в Новосокольниках. Об этом «Псковской правде» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Вандал, разгромивший остановку в Новосокольниках, заплатил 205 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошёл в 2025 году. Ночью великолучане разбили 14 стеклопакетов, повредили скамейку, металлическое ограждение и кровлю. В суде парни пояснили, что сделали ради забавы – им было «весело». Суд признал их виновными в умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений и приговорил каждого к одному году условно. Также с них солидарно взыскали 205 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба. Однако добровольно платить нарушители не спешили. 

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великих Лук.

19-летнего должника предупредили о необходимости погасить долг в течение пяти дней, но он проигнорировал это требование. Тогда приставы применили более жёсткие меры: арестовали счета, запретили совершать сделки с принадлежащей ему квартирой и ограничили выезд за границу. Но и это не подействовало. 

После выезда по месту жительства сотрудники УФССП России по Псковской области составили акт описи и ареста квартиры, а также наложили на должника штраф в 14 тысяч рублей за уклонение от исполнения судебного решения.

Лишь после того, как молодой человек понял, что может лишиться жилья, он полностью погасил задолженность. Исполнительное производство было завершено.

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