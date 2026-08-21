Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Гагарина в Великих Луках

Лобовое столкновение автомобиля Audi и мотоцикла произошло в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Лобовое столкновение автомобиля Audi и мотоцикла произошло в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла у дома №107/1 на проспекте Гагарина
В результате удара 21-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.