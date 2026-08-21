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Общество

24 августа в Финском парке Пскова выступят NANSI & SIDOROV

21 августа 2026 года, 09:29

В рамках молодежного дня выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова выступят NANSI & SIDOROV. Концерт на главной сцене начнется в 20:00, сообщает Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области.

24 августа в Финском парке Пскова выступят NANSI & SIDOROV

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

С 24 по 30 августа Финский парк станет центром притяжения для молодёжи. Организаторы обещают музыкудрайв, новые знакомства и множество активностей. Каждый посетитель сможет найти занятие по душе.

«Не пропустите – это будет громко, ярко и по-настоящему молодёжно!», — обратилась организаторы к жителям и гостям города.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети». Вход свободный для всех желающих.

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