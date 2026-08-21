Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мотоциклистом в Новоржеве

Вечером в четверг, 20 августа, в Новоржеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель мопеда с 17-летней пассажиркой на улице Карла Маркса совершил наезд на двух девочек-пешеходов.

В результате аварии пострадали пассажирка мопеда и одна из пешеходов. Обеих с различными травмами доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.