Губернатор позвал псковичей на выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

С 24 по 30 августа в Финском парке Пскова развернётся выставка «Россия начинается здесь», в которой примут участие все 26 муниципалитетов Псковской области. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ написал губернатор Михаил Ведерников и пригласил жителей и гостей региона посетить данное событие.

По его словам, каждый район представит свои ключевые достижения, культурные особенности и историю. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: дегустация блюд местной кухни, сувениры, изделия ремесленников и мастер-классы.

Михаил Ведерников поделился, что ежедневно на главной сцене запланированы тематические мероприятия и концерты творческих коллективов со всей области.

Выставка в этом году посвящена 82-летию Псковской области.

«Это отличная возможность по-новому взглянуть на родные места и по-настоящему прочувствовать наш регион. Пусть эти дни подарят яркие впечатления и новые открытия!», – подчеркнул губернатор региона.