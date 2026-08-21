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Общество

Губернатор позвал псковичей на выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

21 августа 2026 года, 11:18

С 24 по 30 августа в Финском парке Пскова развернётся выставка «Россия начинается здесь», в которой примут участие все 26 муниципалитетов Псковской области. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ написал губернатор Михаил Ведерников и пригласил жителей и гостей региона посетить данное событие.

Губернатор позвал псковичей на выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, каждый район представит свои ключевые достижения, культурные особенности и историю. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: дегустация блюд местной кухни, сувениры, изделия ремесленников и мастер-классы.

Михаил Ведерников поделился, что ежедневно на главной сцене запланированы тематические мероприятия и концерты творческих коллективов со всей области.

Выставка в этом году посвящена 82-летию Псковской области.

«Это отличная возможность по-новому взглянуть на родные места и по-настоящему прочувствовать наш регион. Пусть эти дни подарят яркие впечатления и новые открытия!», – подчеркнул губернатор региона.

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