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Общество

В правительстве Псковской области открылась выставка к фестивалю «Псковские каникулы»

21 августа 2026 года, 12:20

В фойе второго этажа здания правительства Псковской области начала работу новая экспозиция, приуроченная к фестивалю «Псковские каникулы». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В правительстве Псковской области открылась выставка к фестивалю «Псковские каникулы»

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, экспонаты собирали сами сотрудники правительства – они принесли семейные реликвии, игрушки, предметы быта и декора 1960–1970-х годов.

В витринах можно увидеть старые будильники, фотоаппараты, жестяные сахарницы и банки для круп – вещи, которые создают атмосферу прошлых десятилетий.

В правительстве Псковской области открылась выставка к фестивалю «Псковские каникулы»

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Губернатор назвал экспозицию живой, тёплой и душевной и поблагодарил всех за помощь. «Настоящее путешествие в прошлое», – написал Михаил Ведерников.

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