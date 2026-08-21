В правительстве Псковской области открылась выставка к фестивалю «Псковские каникулы»

В фойе второго этажа здания правительства Псковской области начала работу новая экспозиция, приуроченная к фестивалю «Псковские каникулы». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



По его словам, экспонаты собирали сами сотрудники правительства – они принесли семейные реликвии, игрушки, предметы быта и декора 1960–1970-х годов. В витринах можно увидеть старые будильники, фотоаппараты, жестяные сахарницы и банки для круп – вещи, которые создают атмосферу прошлых десятилетий.