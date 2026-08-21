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Общество

Глава Пскова прокомментировал снос «Магеллана»

21 августа 2026 года, 09:45

Демонтаж торгового объекта «Магеллан» на Завеличье в Пскове начался до вступления в силу судебного решения о принудительном сносе. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Пскова прокомментировал снос «Магеллана»

Фото Андрея Степанова

Здание было построено ещё в 2004 году. По словам Бориса Елкина, оно уже давно морально устарело и перестало вписываться в облик этой части города. 

Администрация Пскова приняла решение не продлевать договор на это место, поскольку оно находится в оживлённой зоне и использовать его под устаревший нестационарный объект нецелесообразно, в том числе с точки зрения безопасности.

Владелец неоднократно пытался оспорить это решение через суды, но все инстанции признали правоту городских властей. В итоге он самостоятельно приступил к демонтажу конструкции, не дожидаясь принудительного исполнения.

«Самое важное: торговли на этом месте больше не будет! Место исключено из схемы размещения НТО. Как именно мы его благоустроим – обсудим с вами позже», — подчеркнул глава Пскова, обратившись к горожанам.

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