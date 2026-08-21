В Пскове на набережной реки Великой растянут флаг России

21 августа, в преддверии Дня Государственного флага России, на набережной реки Великой в Пскове пройдёт масштабная патриотическая акция, сообщили «Псковской правде» в Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Мероприятие начнётся в 17:00 на пересечении набережной с улицей Детской. Всех желающих приглашают принять участие в растягивании большого триколора.

«Мы приглашаем всех присоединиться к растягиванию флага! Это мероприятие станет символом единства и гордости за нашу страну», – отметили организаторы.

В региональном Центре молодёжи добавили, что ждут горожан и гостей города целыми семьями и с друзьями. «Пусть этот день запомнится нам общими эмоциями и красивыми кадрами. Ждём каждого!» – подчеркнули организаторы мероприятия.