За неделю от укусов клещей в Псковской области пострадал 51 человек

С 10 по 16 августа в Псковской области от укусов клещей пострадал 51 человек, включая 17 детей, сообщили «Псковской правде» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона за медицинской помощью обратились уже 1 921 человек.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Пскове (432), Великих Луках (312), а также в Опочецком (119), Псковском (113) и Невельском (111) муниципальных округах. Чаще всего клещи нападали на людей в сельской местности, на дачных участках и в лесах.

С начала сезона в псковских лабораториях исследовали более 2,3 тысячи клещей, из которых 1 832 были сняты с пострадавших, остальные – собраны в природе.

По результатам анализов, 28% паукообразных оказались носителями иксодового клещевого боррелиоза, 2,4% – моноцитарного эрлихиоза, 2% – гранулоцитарного анаплазмоза. Доля клещей, переносящих вирусный энцефалит, составила 0,11%.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области отметили, что в текущем сезоне уже зафиксированы два случая клещевого энцефалита и 16 случаев боррелиоза.