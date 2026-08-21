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Транспорт / Инфраструктура

«Ласточки» перевезли 30,7 тысяч человек между Псковом и Петрозаводском

21 августа 2026 года, 11:39

За семь месяцев 2026 года скоростные поезда «Ласточка» перевезли более 30 тысяч пассажиров по маршруту «Псков – Петрозаводск». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Ласточки» перевезли 30,7 тысяч человек между Псковом и Петрозаводском

Фото Дарьи Хватковой

С января по июль электропоездами воспользовались 30,7 тысячи человек.

Напомним, скоростные электропоезда «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском начали курсировать по маршруту 22 февраля 2019 года.

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