Псковичей приглашают побороться за бесплатное путешествие по Псковской области

До 10 сентября продолжается приём заявок на второй этап конкурса «Псковская область. По страницам истории». Участником может стать любой житель страны в возрасте от 14 до 35 лет – школьники, студенты, активисты патриотических, общественных и молодёжных объединений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Конкурс призван расширить кругозор молодёжи, воспитать уважение к истории родного края и помочь глубже изучить его культурное и духовное наследие.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, а после подтверждения – направить ответным письмом эссе на тему «Псковская область. По страницам истории». В нём нужно рассказать о наиболее впечатливших событиях или достопримечательностях региона.

Главный приз – сертификаты программы «Больше, чем путешествие», которые дают право на бесплатную двухдневную поездку по Псковской области. Организаторы полностью оплачивают проживание, питание, участие в мероприятиях и проезд. Поездки запланированы на три даты: 27-28 ноября, 4-5 декабря и 11-12 декабря.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Больше, чем путешествие». Организаторами выступают АНО «Больше, чем путешествие» и Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области при содействии регионального министерства молодёжной политики.