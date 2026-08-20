Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей приглашают побороться за бесплатное путешествие по Псковской области

20 августа 2026 года, 17:35

До 10 сентября продолжается приём заявок на второй этап конкурса «Псковская область. По страницам истории». Участником может стать любой житель страны в возрасте от 14 до 35 лет – школьники, студенты, активисты патриотических, общественных и молодёжных объединений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Псковичей приглашают побороться за бесплатное путешествие по Псковской области

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Конкурс призван расширить кругозор молодёжи, воспитать уважение к истории родного края и помочь глубже изучить его культурное и духовное наследие.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, а после подтверждения – направить ответным письмом эссе на тему «Псковская область. По страницам истории». В нём нужно рассказать о наиболее впечатливших событиях или достопримечательностях региона.

Главный приз – сертификаты программы «Больше, чем путешествие», которые дают право на бесплатную двухдневную поездку по Псковской области. Организаторы полностью оплачивают проживание, питание, участие в мероприятиях и проезд. Поездки запланированы на три даты: 27-28 ноября, 4-5 декабря и 11-12 декабря.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Больше, чем путешествие». Организаторами выступают АНО «Больше, чем путешествие» и Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области при содействии регионального министерства молодёжной политики.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове с 24 по 30 августа пройдёт выставка «Россия начинается здесь»
Двое подростков устроили опасную игру с поездом в Псковской области
Екатерина Гончарова: Возвращение российского флага на мировые арены – акт восстановления справедливости
Осенняя ярмарка фермерских продуктов пройдёт в Псковском районе 26 сентября
В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев
В Псковской области начались подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК»
САП-фестиваль пройдёт на городском пляже в Великих Луках
Псковский комментатор поборется за победу в шоу «Суперниндзя»
Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа