В Пскове с 24 по 30 августа пройдёт выставка «Россия начинается здесь»

С 24 по 30 августа в Финском парке Пскова развернётся масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь». Мероприятие объединит все 26 районов и городских округов Псковской области, сообщили «Псковской правде» в Управлении культуры администрации города.

Главная концепция – познавательное путешествие по региону.

Организаторы обещают, что за 25 минут на выставке «Россия начинается здесь» посетители смогут мысленно «объехать» всю область: узнать об истории каждого муниципалитета, его культурных традициях и туристическом потенциале.

В программе – выступления творческих коллективов, тематические дни, блюда по старинным рецептам в фуд-корте, а также отдельные зоны для молодёжи, детей и любителей спорта. Вход свободный для всех желающих. Выставка проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.