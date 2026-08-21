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Происшествия / ДТП

В Великолукском районе женщине потребовалась госпитализация после ДТП

21 августа 2026 года, 09:21

В Великолукском районе столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на 660-м километре трассы А-122 «А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель». Об этом сообщили в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».

В Великолукском районе женщине потребовалась госпитализация после ДТП

Фото: группа «Псковская сводка» в «ВКонтакте»

Предварительно, Nissan и Opel двигались в попутном направлении, после чего столкнулись. В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина. Её госпитализировали.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все подробности случившегося.

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