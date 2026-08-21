В Великолукском районе женщине потребовалась госпитализация после ДТП

В Великолукском районе столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на 660-м километре трассы А-122 «А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель». Об этом сообщили в группе «Псковская сводка» в «ВКонтакте».

Предварительно, Nissan и Opel двигались в попутном направлении, после чего столкнулись. В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина. Её госпитализировали.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все подробности случившегося.