Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев

20 августа 2026 года, 16:38

В сквере возле гостиницы «Рижская» появились 16 молодых деревьев. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Как пояснил градоначальник, на месте аварийных деревьев, которые пришлось спилить ради безопасности, теперь растут пять клёнов Друммонда, пять серебристых клёнов и шесть горных сосен. При выборе пород специалисты учитывали состав почвы и уровень освещённости, чтобы саженцы прижились и радовали горожан долгие годы.

В ближайшее время за высаженными в сквере молодыми деревьями будут ухаживать. Борис Елкин отметил, что с подрядчиком был заключён контракт с гарантией приживаемости. Специалисты будут следить за саженцами в течение нескольких лет.

В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев

Фото из соцсетей Бориса Елкина

«Этот сквер – наглядный пример того, как мы работаем: сначала безопасность, затем обновление. Такой же подход ждёт и улицы Некрасова и Советскую – мы обязательно проведём компенсационные посадки», – подчеркнул глава Пскова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове с 24 по 30 августа пройдёт выставка «Россия начинается здесь»
Псковичей приглашают побороться за бесплатное путешествие по Псковской области
Двое подростков устроили опасную игру с поездом в Псковской области
Екатерина Гончарова: Возвращение российского флага на мировые арены – акт восстановления справедливости
Осенняя ярмарка фермерских продуктов пройдёт в Псковском районе 26 сентября
В Псковской области начались подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК»
САП-фестиваль пройдёт на городском пляже в Великих Луках
Псковский комментатор поборется за победу в шоу «Суперниндзя»
Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа