В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев

В сквере возле гостиницы «Рижская» появились 16 молодых деревьев. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснил градоначальник, на месте аварийных деревьев, которые пришлось спилить ради безопасности, теперь растут пять клёнов Друммонда, пять серебристых клёнов и шесть горных сосен. При выборе пород специалисты учитывали состав почвы и уровень освещённости, чтобы саженцы прижились и радовали горожан долгие годы.

В ближайшее время за высаженными в сквере молодыми деревьями будут ухаживать. Борис Елкин отметил, что с подрядчиком был заключён контракт с гарантией приживаемости. Специалисты будут следить за саженцами в течение нескольких лет.