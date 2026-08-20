В Псковской области начались подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК»

До 10 сентября в Псковской области члены участковых избирательных комиссий проводят подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

Всего в адресном информировании жителей задействовано более 1,7 тысячи членов УИК. Они рассказывают гражданам о предстоящих выборах: какие партии участвуют, кто из кандидатов зарегистрирован, где находится избирательный участок, его график работы, контактный телефон и доступные формы голосования.

Опознать информатора можно по специальной атрибутике: нарукавной повязке, фирменной сумке и бейджу с удостоверяющей информацией.

В избиркоме подчеркнули, что такую возможность не стоит упускать – у себя дома можно получить всю необходимую информацию о голосовании без лишних хлопот.

Напомним, выборы в регионе пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Псковской области, а также довыбрать депутатов в трёх муниципальных округах.