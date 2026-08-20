Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

САП-фестиваль пройдёт на городском пляже в Великих Луках

20 августа 2026 года, 15:54

В воскресенье, 30 августа, на городском пляже Великих Лук состоится САП-фестиваль. Мероприятие организовано в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи и президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.

САП-фестиваль пройдёт на городском пляже в Великих Луках

Фото Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

Организаторы мероприятия обещают гостям заряд бодрости, энергичную атмосферу и массу ярких впечатлений. В программе фестиваля – мастер-классы, активные игры на пляже, творческие выступления и, конечно, катание на самих сапах.

Подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время. Организаторы призывают следить за новостями, чтобы ничего не пропустить.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове с 24 по 30 августа пройдёт выставка «Россия начинается здесь»
Псковичей приглашают побороться за бесплатное путешествие по Псковской области
Двое подростков устроили опасную игру с поездом в Псковской области
Екатерина Гончарова: Возвращение российского флага на мировые арены – акт восстановления справедливости
Осенняя ярмарка фермерских продуктов пройдёт в Псковском районе 26 сентября
В сквере у Рижской гостиницы в Пскове высадили 16 новых деревьев
В Псковской области начались подомовые обходы в рамках проекта «ИнформУИК»
Псковский комментатор поборется за победу в шоу «Суперниндзя»
Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа