САП-фестиваль пройдёт на городском пляже в Великих Луках

В воскресенье, 30 августа, на городском пляже Великих Лук состоится САП-фестиваль. Мероприятие организовано в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи и президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Организаторы мероприятия обещают гостям заряд бодрости, энергичную атмосферу и массу ярких впечатлений. В программе фестиваля – мастер-классы, активные игры на пляже, творческие выступления и, конечно, катание на самих сапах.

Подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время. Организаторы призывают следить за новостями, чтобы ничего не пропустить.