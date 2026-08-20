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Общество

Псковский комментатор поборется за победу в шоу «Суперниндзя»

20 августа 2026 года, 15:30

Спортивный комментатор из Пскова Александр Кузьмин стал участником пятого сезона популярного экстремального телевизионного шоу «Суперниндзя» на канале СТС. О своём участии пскович рассказал в социальных сетях.

Псковский комментатор поборется за победу в шоу «Суперниндзя»

Фото со страницы Александра Кузьмина в ВК

Съёмки нового сезона экстремального телепроекта уже завершены. Премьера запланирована на 6 сентября. Всего в проекте принимают участие более 200 человек со всей страны, которым предстоит пройти сложнейшую полосу препятствий.

История участия псковича началась ещё в мае, когда организаторы сами позвонили ему и предложили попробовать свои силы. Александр отправился в Москву, где успешно преодолел испытания, после чего прошёл собеседование с продюсерами и редакторами. Для Кузьмина это не первый опыт – в первом сезоне «Суперниндзя» он был близок к победе, но сорвался буквально на последнем этапе.

Напомним, в шоу участники соревнуются в скорости и ловкости, проходя многоуровневую полосу препятствий, которая требует отличной физической подготовки и выдержки. Теперь пскович вновь попытается покорить трассу.

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