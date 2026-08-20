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Общество

Осенняя ярмарка фермерских продуктов пройдёт в Псковском районе 26 сентября

20 августа 2026 года, 17:00

Ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района состоится 26 сентября. Об этом рассказала глава муниципального образования Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Осенняя ярмарка фермерских продуктов пройдёт в Псковском районе 26 сентября

Фото со страницы Натальи Федоровой в ВК

Традиционное место проведения – парковка у торгового центра «Fjord Plaza» на Завеличенской, 23 в Борисовичах. Покупателей ждут с восьми утра до трёх часов дня.

Наталья Федорова отметила, что ярмарка давно стала доброй традицией: местные фермеры привозят свои лучшие товары, а жители Пскова и района могут купить свежие продукты прямо с грядки. В ассортименте – овощи и фрукты, ягоды, молочная и мясная продукция, саженцы, цветы, рыба и хлебобулочные изделия.

Вновь порадует своей продукцией и «Ветеранское подворье».

Участие для сельхозпроизводителей бесплатное. 

Заявки принимаются с 24 августа по 18 сентября в отделе сельского хозяйства администрации района по адресу: Школьная, 26, кабинет 16. Часы работы: с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00. Телефоны для справок: 29-31-09, 29-31-10 и 29-31-37.

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