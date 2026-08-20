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Общество

Екатерина Гончарова: Возвращение российского флага на мировые арены – акт восстановления справедливости

20 августа 2026 года, 17:07

День государственного флага Российской Федерации в этом году приобретает особое звучание: праздник проходит на фоне возвращения российских спортсменов на международную арену после трёхлетнего отстранения. Такое мнение высказала проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова: Возвращение российского флага на мировые арены – акт восстановления справедливости

Фото Екатерины Гончаровой

«Наш триколор – это не просто официальный символ, закреплённый в Конституции. Это один из важнейших атрибутов государственности, который объединяет миллионы граждан нашей великой страны», – подчеркнула кандидат исторических наук.

Екатерина Гончарова отметила, что государственный флаг связывает воедино прошлое России с победами и открытиями, которыми гордится каждый житель страны, давая силы в настоящем на ежедневные достижения и устремления в будущее.

По словам проректора вуза, особую значимость празднику придаёт новость о том, что Международный олимпийский комитет отменил решение об исключении Олимпийского комитета России. Спустя три года наш спорт возвращается в мировую семью на равных правах. «Для миллионов болельщиков эта новость стала настоящим подарком к празднику. Совсем скоро мы снова увидим, как над крупнейшими мировыми аренами будет звучать российский гимн и взмывать ввысь наш родной триколор», – заявила она.

Екатерина Гончарова убеждена, что каждое выступление российских спортсменов под родным флагом станет живым доказательством силы характера, воли к победе и несгибаемого духа. Возвращение в мировой спорт – это не только возможность бороться за медали, но и важнейший акт восстановления справедливости, добавила она.

«Пусть возвращающийся на стадионы мира российский флаг всегда напоминает о том, что нас невозможно изолировать от мирового сообщества, если за нами стоит правда и поддержка собственного народа», – подытожила Екатерина Гончарова и пожелала всем спортсменам стойкости, честной борьбы и громких побед, которыми будет гордиться вся страна.

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Триколор – один из главных символов, который объединяет людей, связывает воедино историю, настоящее и будущее. В этом году праздник совпал с важным событием в спорте: российские атлеты возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет отменил решение о приостановке Олимпийского комитета России, которое действовало последние три года. Также сняты все действовавшие ограничения для международных федераций, которые мешали участию россиян в соревнованиях.

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