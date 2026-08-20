Двое подростков устроили опасную игру с поездом в Псковской области

В Псковской области транспортные полицейские установили личности двух школьников, которые катались, цепляясь за грузовой поезд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на станции «Насва» в Новосокольническом районе. Машинист состава заметил подростков на вагоне, немедленно остановил поезд и направился к ним. Однако юные нарушители, испугавшись взрослого, спрыгнули и скрылись.

На место выехали сотрудники транспортной полиции. В ходе проверки они выяснили, что зацепиться за поезд решили двое местных жителей – 12-ти и 14-ти лет.

В момент приезда полицейских ребята уже были дома. Школьники признались, что на опасный поступок их вдохновили ролики в интернете. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Им объяснили, чем может обернуться такое развлечение.

В итоге на родителей нарушителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).