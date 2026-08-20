Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Одиннадцатиклассница псковской Гимназии №29, кадет Снежана Обрант успешно справилась с круговым собеседованием в полуфинале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», который прошёл в Суздале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В ходе испытания она рассказала экспертам о своей наставнической деятельности, поделилась опытом работы с молодыми людьми и уверенно ответила на сложные вопросы, требовавшие не только глубоких знаний, но и чёткой жизненной позиции.

«Мне всё очень нравится! Я уже встретилась со своим наставником и друзьями, с которыми когда-то училась. Здесь я нашла много новых знакомств, а лекции настолько интересные, что каждый раз узнаю что-то новое. Уверена, что полученные знания я смогу применить уже по возвращении домой», – поделилась Снежана.