Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Одиннадцатиклассница псковской Гимназии №29, кадет Снежана Обрант успешно справилась с круговым собеседованием в полуфинале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», который прошёл в Суздале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Фото администрации Пскова
В ходе испытания она рассказала экспертам о своей наставнической деятельности, поделилась опытом работы с молодыми людьми и уверенно ответила на сложные вопросы, требовавшие не только глубоких знаний, но и чёткой жизненной позиции.
«Мне всё очень нравится! Я уже встретилась со своим наставником и друзьями, с которыми когда-то училась. Здесь я нашла много новых знакомств, а лекции настолько интересные, что каждый раз узнаю что-то новое. Уверена, что полученные знания я смогу применить уже по возвращении домой», – поделилась Снежана.
Фото администрации Пскова
В администрации Пскова пожелали школьнице ярких достижений и новых побед.
Конкурс «Быть, а не казаться» проводится в третий раз по поручению президента Владимира Путина в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». В этом году организаторы получили свыше 80 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. В финал, который пройдет в октябре, выйдут всего 400 участников.