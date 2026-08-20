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Общество

Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

20 августа 2026 года, 15:08

Одиннадцатиклассница псковской Гимназии №29, кадет Снежана Обрант успешно справилась с круговым собеседованием в полуфинале всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», который прошёл в Суздале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Фото администрации Пскова

В ходе испытания она рассказала экспертам о своей наставнической деятельности, поделилась опытом работы с молодыми людьми и уверенно ответила на сложные вопросы, требовавшие не только глубоких знаний, но и чёткой жизненной позиции.

«Мне всё очень нравится! Я уже встретилась со своим наставником и друзьями, с которыми когда-то училась. Здесь я нашла много новых знакомств, а лекции настолько интересные, что каждый раз узнаю что-то новое. Уверена, что полученные знания я смогу применить уже по возвращении домой», – поделилась Снежана.

Псковская школьница успешно прошла собеседование всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

Фото администрации Пскова

В администрации Пскова пожелали школьнице ярких достижений и новых побед.

Конкурс «Быть, а не казаться» проводится в третий раз по поручению президента Владимира Путина в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети». В этом году организаторы получили свыше 80 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. В финал, который пройдет в октябре, выйдут всего 400 участников.

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