Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи

20 августа 2026 года, 14:45

С 2020 года жители Псковской области направили через Платформу обратной связи более 100 тысяч сообщений. Такую статистику привёл губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале в мессенджере MAX по итогам совещания с главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств.

Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи

Фото правительства Псковской области

В ходе встречи участники заседания обсудили проблемы, связанные со сроками и качеством ответов на поступающие через Платформу обратной связи обращения. Были выявлены слабые места и предложены способы ускорения межведомственного взаимодействия при решении вопросов, которые поднимают жители.

Михаил Ведерников отметил, что в целом система в регионе выстроена и работает в настоящее время стабильно. По итогам прошлого года Псковская область заняла 11-е место в России по внедрению Платформы обратной связи. 

При этом губернатор обратил особое внимание на качество ответов.

Глава региона подчеркнул, что главная задача властей всех уровней – не просто оперативно отвечать на обращения, а реально помогать людям решать их проблемы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Начались строительные работы для догазификации деревни Леоново Псковского округа
Почти 26 тысяч жителей Псковской области подали заявки на ДЭГ
Цветы для дорожки к Успению собирают в Псково-Печерском монастыре
«Титан-Полимер» подготовил теплоэнергетическое оборудование к осенне-зимнему периоду
Александр Сорокин проверил ремонт Локнянской школы
В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты
Псковский режиссер задумал снять фильм об искусстве в эпоху нейросетей
Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности
В Народном фронте предложили автоматизировать перерасчёт за ЖКУ и сократить отчётность врачей

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа