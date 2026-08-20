Более 100 тысяч обращений поступило от псковичей через Платформу обратной связи

С 2020 года жители Псковской области направили через Платформу обратной связи более 100 тысяч сообщений. Такую статистику привёл губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале в мессенджере MAX по итогам совещания с главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств.

В ходе встречи участники заседания обсудили проблемы, связанные со сроками и качеством ответов на поступающие через Платформу обратной связи обращения. Были выявлены слабые места и предложены способы ускорения межведомственного взаимодействия при решении вопросов, которые поднимают жители.

Михаил Ведерников отметил, что в целом система в регионе выстроена и работает в настоящее время стабильно. По итогам прошлого года Псковская область заняла 11-е место в России по внедрению Платформы обратной связи.

При этом губернатор обратил особое внимание на качество ответов.

Глава региона подчеркнул, что главная задача властей всех уровней – не просто оперативно отвечать на обращения, а реально помогать людям решать их проблемы.