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Общество

Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности

20 августа 2026 года, 12:40

Масштабный спил деревьев на реконструируемом участке улицы Некрасова в Пскове является вынужденной мерой безопасности, а не прихотью. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава Пскова: Спил деревьев на улице Некрасова – вынужденная мера безопасности

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По словам градоначальника, проведенная экспертиза показала, что более 80% деревьев, произрастающих на этом участке, поражены гнилью или являются сухостоем. При шквалистом ветре они могут обрушиться на проезжающий транспорт или пешеходов, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья горожан.

«Это не прихоть, а вынужденная мера безопасности», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города Пскова, что четыре здоровых дерева будут сохранены – их исключили из списка на снос и защитят на время строительных работ. Все удаленные стволы получат полноценную компенсационную высадку: часть саженцев появится уже этой осенью, остальные планируется высадить уже следующей весной.

Борис Елкин в том числе признал, что какое-то время улица Некрасова будет выглядеть пустой, однако назвал это временным явлением. «Наша цель – чтобы Псков становился не только безопаснее, но и зеленее. И мы делаем это системно, а не по настроению. Спасибо вам за неравнодушие – вместе мы сможем сохранить и приумножить зеленое богатство города», – прокомментировал градоначальник.

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