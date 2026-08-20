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Общество

В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты

20 августа 2026 года, 12:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал новые меры поддержки для военнослужащих, которые решат заключить контракт с войсками беспилотных систем. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

В Псковской области контрактникам в войсках БПЛА начнут платить 2,5 млн рублей единовременной выплаты

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, подразделения беспилотных систем сегодня играют ключевую роль в зоне специальной военной операции. Они изменили тактику ведения боя и во многом определяют успех на самых сложных направлениях. Новую меру поддержки глава региона назвал логичным продолжением ранее озвученных решений для десантников.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта составит 2,5 млн рублей. Михаил Ведерников пояснил, что 2 млн перечисляются сразу, оставшиеся 500 тысяч – двумя частями по 250 тысяч через 30 и 60 дней после подписания контракта.

Губернатор пояснил, что отсроченные платежи нужны для того, чтобы у бойцов была возможность приобрести специализированное оборудование уже с учётом личных предпочтений, сформировавшихся в ходе обучения.

«Присоединяйтесь к войскам беспилотных систем, чтобы внести личный вклад в нашу Победу», – обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

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