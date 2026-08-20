В псковском микрорайоне Овсище может появиться кабинет педиатра

В микрорайоне Овсище планируют открыть кабинет детского врача. Этот вопрос обсуждался во время рабочего выезда главы города Бориса Елкина и депутатов гордумы Евгения Васильева и Григория Стороненкова по 12-му избирательному округу. О результатах поездки градоначальник рассказал в своём аккаунте в «ВКонтакте».

По его словам, доступность медпомощи для жителей этой части города остаётся одной из самых острых тем. Сейчас на учёте у педиатра в микрорайонах ДЭУ и Овсище числятся около трёх тысяч детей. При этом приём ведётся в здании детской поликлиники на Петровской – далеко от места проживания большинства пациентов.

Борис Елкин отметил, что родители неоднократно обращались к властям с просьбой организовать приём ближе к дому, чтобы не тратить время на дорогу ради справки в школу или детский сад. По словам градоначальника, главный врач Псковской детской областной больницы Евгений Васильев уже взял вопрос под личный контроль.