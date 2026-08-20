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Общество / Здоровье

В псковском микрорайоне Овсище может появиться кабинет педиатра

20 августа 2026 года, 12:20

В микрорайоне Овсище планируют открыть кабинет детского врача. Этот вопрос обсуждался во время рабочего выезда главы города Бориса Елкина и депутатов гордумы Евгения Васильева и Григория Стороненкова по 12-му избирательному округу. О результатах поездки градоначальник рассказал в своём аккаунте в «ВКонтакте».

В псковском микрорайоне Овсище может появиться кабинет педиатра

Фото Андрея Степанова

По его словам, доступность медпомощи для жителей этой части города остаётся одной из самых острых тем. Сейчас на учёте у педиатра в микрорайонах ДЭУ и Овсище числятся около трёх тысяч детей. При этом приём ведётся в здании детской поликлиники на Петровской – далеко от места проживания большинства пациентов.

Борис Елкин отметил, что родители неоднократно обращались к властям с просьбой организовать приём ближе к дому, чтобы не тратить время на дорогу ради справки в школу или детский сад. По словам градоначальника, главный врач Псковской детской областной больницы Евгений Васильев уже взял вопрос под личный контроль.

В псковском микрорайоне Овсище может появиться кабинет педиатра

Фото Андрея Степанова

Со своей стороны муниципалитет готов помочь с подбором подходящего помещения для будущего кабинета, обратил свое внимание градоначальник.

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