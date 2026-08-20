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Общество

В Народном фронте предложили автоматизировать перерасчёт за ЖКУ и сократить отчётность врачей

20 августа 2026 года, 12:35

На заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов представил доклад, основанный на данных мониторинга обратной связи от различных категорий граждан – от врачей и учителей до участников СВО и многодетных семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ОНФ.

В Народном фронте предложили автоматизировать перерасчёт за ЖКУ и сократить отчётность врачей

Фото Андрея Степанова

Одной из центральных тем выступления стала избыточная нагрузка на педагогов и медработников. Михаил Кузнецов обратил внимание участников совещания, что объём отчётности остаётся чрезмерным и нуждается в пересмотре. Для решения этой задачи предложено проводить системную ревизию внутренних регламентов и активнее внедрять цифровые инструменты, в том числе на базе искусственного интеллекта. В ряде регионов уже апробированы пилотные проекты по упрощению отчётных процедур, и их опыт заслуживает распространения, отметил докладчик.

Поддержка многодетных семей также вошла в число ключевых тем. Руководитель Исполкома Народного фронта напомнил о существующих льготах на проезд в поездах и самолётах и предложил расширить перечень мер. В частности, ввести льготные тарифы в каршеринге, обеспечить бесплатный проезд многодетных семей по платным трассам, особенно в период летних поездок на юг, а также запустить в регионах программы бесплатного обучения многодетных матерей вождению.

В сфере цифровизации госуслуг, по словам Михаила Кузнецова, заметен прогресс в сокращении бумажного оборота. При этом в настоящее время остаются так называемые гибридные услуги, когда гражданину всё равно приходится лично приносить документы. Спикер предложил считать полностью электронный формат обслуживания главным стандартом качества и одновременно улучшить систему уведомлений об отказах – чтобы заявители чётко понимали причины.

Ещё одна инициатива касается сферы ЖКХ. Руководитель Исполкома ОНФ предложил автоматически делать перерасчёт платы за коммунальные услуги при длительных авариях, используя показания счётчиков, без необходимости писать отдельные заявления. Итогом заседания станет передача всех озвученных предложений и итогов опросов в Правительство РФ для последующего рассмотрения и внедрения.

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