Путин: По предложению Единой России региональные бюджеты получили поддержку

Региональные бюджеты получили поддержку по предложению «Единой России». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщается в соцсетях партии.
Региональные бюджеты получили поддержку по предложению «Единой России». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщается в соцсетях партии.
«По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года», – отметил глава государства.
Владимир Путин отметил, что в распоряжении регионов России за счет данной меры ежегодно будет оставаться дополнительная сумма в размере около 100 млрд рублей.
«Они смогут направить эти средства на цели развития, – подчеркнул президент.